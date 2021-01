Une autre personnalité qui s’en va : décès d’Amadou Saidou Ba, ancien DGA de l’APIX La grande faucheuse insatiable et sans distinction de statut social continue de s’abattre ou de nous ravir des proches. La triste nouvelle est tombée à improviste en ce début de soirée annonçant le rappel à DIEU d’Amadou Saidou Ba.

«Nous aAvons le regret de vous annoncer le décès aujourd’hui de Amadou Saidou Ba, ancien DGA de l’APIX », annonce la note parvenue à Leral.net.



La levée du corps est prévue demain dimanche 31 janvier à 11h, à l’hôpital Fann, nous dit-on, suivie de son enterrement au cimetière de Yoff.



A sa famille, ses proches et au peuple sénégalais qu’il a servis avec dévotion, leral exprimé sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme.



