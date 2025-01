Une baisse des températures prévue du 1er au 4 février, dans plusieurs localités du pays (ANACIM)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce une baisse des températures durant la période du 1er au 4 février, dans plusieurs localités du pays.



‘ ’Au cours de la période susmentionnée, les températures connaitront une forte baisse en journée, mais surtout la nuit, sur plusieurs localités du pays ’’, indique l’ANACIM dans un ‘’Avis de fraîcheur’’, dont l’APS a eu connaissance.



L’agence signale qu’au courant du week-end du 1er au 2 février 2025, ‘’ les températures diurnes varieront entre 27 et 31°C dans les régions du Nord notamment Saint-Louis, Matam et Louga, tandis qu’elles avoisineront 29 à 33°C dans le Centre (Thiès, Mbour, Diourbel, Fatick et Kaolack) ".



Elle ajoute que dans les autres régions, la baisse des températures sera plus modérée.



Selon l’ANACIM, le froid sera fortement marqué au cours des nuits et en matinée.



Elle fait état de températures nocturnes devant osciller entre 13 et 18°C, dans les régions du Nord (Louga, Linguère, Saint-Louis, Podor et Matam) et du Centre (Kaffrine, Thiès Mbour, Diourbel, Fatick et Kaolack).



L’agence annonce que sur le reste du territoire, les températures minimales varieront entre 18 et 20°C.



À Dakar, il est prévu un temps froid, la nuit, avec des températures comprises entre 16 et 18°C, alors que les journées resteront fraîches, affichant des valeurs entre 23 et 25°C.











Aps