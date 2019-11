Une balle de pistolet et des menaces de mort, Antonio Conte placé sous protection policière L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a reçu cette semaine une lettre anonyme de menaces, ainsi qu’une balle de pistolet, rapporte Le Corriere della sera. Le technicien italien connaît pourtant un bon début de saison avec son club. La lettre n’avait pas été envoyée au domicile du coach, mais plutôt au siège du club, qui l’a ensuite transmise aux autorités compétentes. La police italienne a placé le domicile de l’ancien sélectionneur sous protection et a renforcé la sécurité autour du tacticien et de ses proches, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 09:38



