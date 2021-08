Une bonne nouvelle: Hospitalisé à Paris, Baba Tandian va mieux et compatit à la disparition des deux khalifes Le célèbre imprimeur Baba Tandian est sorti d’un hôpital parisien où il était hospitalisé il y a quelques jours. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket y soignait une embolie pulmonaire.

Mais d’après « Le Témoin », tout s’est bien passé puisqu’au moment où vous lirez cet article, il est sorti de l’hôpital. Il est resté dans la capitale parisienne pour une convalescence de quelques jours.



D’ailleurs, malgré cette difficile épreuve, le président Baba Tandian a tenu à travers les médias, à rendre un vibrant hommage au défunt Khalife général des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, qu’il appelait affectueusement « père ».



Entre lui et le défunt guide religieux, c’est une proximité insoupçonnée puisque c’est le marabout qui l’avait aidé à installer son imprimerie en 1987 à Yoff.



En tout cas, au "Témoin" comme à leral.net, nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ancien imprimeur préféré et, surtout, un bon retour au Sénégal au président Baba Tandian.



