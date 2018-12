Une charrette tue un enfant à la Cité Bissap

Les autorités de la Commune de Biscuiterie ont intérêt à revoir la manière dont les habitations sont faites à la Cité Bissap sise à Dakar. Tout comme, elles doivent jeter un coup d’œil sur la cohabitation entre habitants et charrettes qui foisonnent sur les lieux.



En effet, l’étroitesse des rues dans ce quartier fait que des accidents y sont notés, le plus souvent. Et, pas plus tard qu’hier, selon SourceA, un adolescent a été, mortellement, fauché par une charrette. Les populations, très en colère, demandent assistance. Elles exhortent les autorités compétentes à s’engager pour l’assainissement de leur Cité. Ce qui contribuera à réduire, de manière considérable, voire mettre fin, définitivement, à ces drames qui deviennent, de plus en plus, fréquents.



Actusen.sn

