Une coopération franco-sénégalaise renforcée pour les JOJ de Dakar 2026

La signature de la convention de financement se déroulera le 4 novembre 2022, au Musée des civilisations noires en présence de Mme Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Son Excellence M. Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, M. Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, M. Mihoub Mezouaghi.



Développer des infrastructures multisports pérennes et accessibles à toutes et tous



Ce projet a pour objectif de réduire l’inégalité d’accès aux infrastructures sportives à Dakar et d’accroitre sa pratique à travers la création et la rénovation d’équipements publics sportifs. En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar et le site d’équitation de Samba Diéry Diallo, feront tous les trois l’objet d’une rénovation complète.



D’autres sites sportifs de proximité comme des terrains de basketball, de football et de beach-volley, seront également construits dans les quartiers dépourvus d’aménagements sportifs adaptés à Dakar, Diamniadio et Saly.



Outre le développement d’infrastructures sportives, le projet entend définir une stratégie pérenne de gestion et d’entretien pour garantir la durabilité des équipements sportifs. Un plan d’action permettant d’accroitre la pratique sportive féminine et des personnes à mobilité réduite, sera mis en œuvre, avec une prise en compte de leurs besoins notamment lors de la conception et de la rénovation des équipements sportifs.





« Je me réjouis de la signature de cette convention dans le cadre du tout premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain : les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 ! Le Sénégal et le Groupe AFD partagent la même conviction, celle du sport comme un puissant levier de développement au service de la jeunesse. L’accueil de ces JOJ témoigne de la dynamique sportive d’un pays en pleine mutation économique et social et donne le coup d’envoi d’une nouvelle coopération inédite pour agir ensemble, par le sport, au service des Objectifs de développement durable (ODD) », Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD.



La signature de la convention de financement se déroulera le 4 novembre 2022, au Musée des civilisations noires en présence de Mme Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Son Excellence M. Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal.



Contact Presse :

Marie MOUTON / moutonm@afd.fr / +221 76 940 02 35



À propos du groupe AFD



met toute sa gamme d’instruments financiers au service des acteurs locaux du développement économique et social (État, entreprises publiques, secteur privé et financier, ONG...) pour y soutenir un modèle de développement inclusif, créateur d’emplois, promoteur d’infrastructures durables, et respectueux de l’environnement. Depuis 2012, ce sont 115 projets qui ont été financés, représentant un engagement de plus d’2,2 milliards d’euros.



Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération technique, le groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.