Une dame arrêtée avec 1,5 Kg de yamba à Mbour

La quarantaine révolue, une dame répondant aux initiales D. Samb été déférée hier au parquet. Tout est parti en effet d’un trafic intense de drogue dans une maison isolée dans la commune de Ngaparou. Les hommes en bleue ont déployé leurs antennes pour en savoir plus sur cette information. En civil, les gendarmes ont effectué une descente inopinée sur les lieux pour mettre fin aux activités délictuelles de D. Samb et de son mari.



Surprise par les pandores, la dame s’est enfermée dans sa chambre. Elle voulait ainsi permettre à son mari de sauter par la fenêtre, d’escalader le mur de clôture pour s’éclipser dans la nature. Les gendarmes ont été obligés de défoncer la porte avant de fouiller toute la chambre de fond en comble. Ils ont découvert du chanvre caché sous le lit et bien dissimilé dans les bagages.



Mme Samb a été conduite à la brigade de Somone avant d’être déférée au parquet pour complicité et trafic de chanvre indien. Aux dernières nouvelles, son mari a été localisé. Surement que les pandores e vont pas tarder à lui mettre le grappin dessus.











L'As