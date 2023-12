Une dame de 75 ans envoyée en prison, pour…

La septuagénaire, B. Sow, a été déclarée coupable et condamnée à six mois, dont un ferme, pour abus de confiance au préjudice de l’époux de sa petite-fille.



En plus de la peine, la prévenue devra payer 5 millions de francs Cfa en guise de réparation à la partie civile, rapporte "L’As", qui a assisté au procès hier devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, nous dit "Seneweb".



Le plaignant, Collins. C. E. alias Fredi, 39 ans, a déclaré avoir remis 6 millions FCfa à la prévenue dans le courant de l’année 2022. Mais, il n’a pu recouvrer que 1,6 millionFCfa . Il a porté plainte à la Sûreté urbaine (SU), le 7 décembre 2023, pour récupérer la somme restante.



Face aux enquêteurs, la mise en cause a soutenu avoir confié l’argent à des parents pour plus de sécurité, car elle était très malade. « J’ai remis 300 000 FCfa à l’épouse du plaignant et 800 000 à la mère de celle-ci, et la somme restante, à un parent établi en France », a-t-elle détaillé.



Des explications qui n’ont pas convaincu les enquêteurs, qui l’ont placée sous mandat de dépôt le 11 décembre dernier, avant sa comparution, hier.