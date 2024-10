Une dame tuée dans un appartement à Ngor: Deux prostituées et un client arrêtés

Alors que l’affaire du danseur Aziz Dabala n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets, un autre meurtre a été signalé, ce mercredi, à Ngor. Une dame a été tuée dans un appartement dans la nuit du mardi à mercredi, vers les coups de 3 heures du matin. Cependant, le présumé meurtrier a été trahi par les caméras de surveillance installées aux alentours, qui ont capté la scène du crame.



Selon "Seneweb", repris par "Bes bi", l’enquête a révélé que la victime serait une travailleuse du sexe retrouvée morte, à moitié nue, dans son appartement à Ngor. Les gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe ont arrêté trois suspects : deux prostituées (D. Sow et M. Sy) et le client A. Diop, considéré comme le principal suspect. Le trio incriminé a été placé en garde-à-vue, pour nécessité d’enquête.

