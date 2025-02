Une décision sans équivoque pour la croissance mondiale et l'emploi aux États-Unis

millions

Les DTS s'apparentent à de l'argent liquide, car les gouvernements bénéficiaires peuvent les convertir en monnaie forte. Ils constituent donc un outil très efficace, et le FMI peut et doit en faire un usage accru.Si l'émission de 2021 a aidé des milliards de personnes dans le monde, des centaines de milliers d'Américains en ont bénéficié – et ils en bénéficieront à nouveau. Les exportations de biens et de services américains vers les pays en développement s'élèvent à environ 1 000 milliards de dollars, et si ces pays reçoivent une infusion de réserves, ils importeront encore plus.Cet effet peut être très important. Une distribution de DTS de la taille de l'émission de 2021 devrait créer environ autant d'emplois aux États-Unis en un an que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de 740 milliards de dollars au cours de sa première année d'application. Nous estimons, de manière prudente, de 111 000 à 191 000 nouveaux emplois, dont la plupart seraient créés dans des secteurs liés à l'exportation, comme l'industrie manufacturière, le transport et le magasinage.En fait, le nombre total d'emplois créés pourrait être beaucoup plus important, car nous devons également tenir compte du rôle des DTS – en tant que réserves – dans la stabilisation des économies en développement. Cet effet serait encore plus important si l'économie mondiale ralentissait, comme cela semble être le cas actuellement. (Le taux de croissance mondial a fortement diminué depuis la dernière distribution de DTS, passant d'un taux record de 6,6 % en 2021 à la moitié de ce taux aujourd'hui).Ce n'est pas non plus la seule raison impérieuse de favoriser une nouvelle émission de DTS. Alors que de nombreux pays sont confrontés à de fortes contraintes budgétaires à la suite de la pandémie de grippe aviaire, le DTS pourrait les aider à réaliser les investissements nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique.Même si l'on met de côté ces considérations, il est évident que le monde a besoin d'une nouvelle émission de DTS. De nombreux pays sont confrontés à des crises de la dette, de sorte que quelque 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus en paiements d'intérêts qu'en soins de santé, tandis que 2,1 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus en paiements d'intérêts qu'en éducation.Alors pourquoi une nouvelle émission n'a-t-elle pas déjà eu lieu ? Il s'avère que le département du Trésor américain est le principal obstacle. Selon les règles du FMI (qui ont été rédigées en 1944), l'organisation de 190 membres ne suit pas le principe "un pays, une voix". Les États-Unis disposent de 16,5 % des voix et toute décision d'autoriser une nouvelle émission de DTS doit être approuvée à 85 %. Le département du Trésor, qui représente les États-Unis au FMI, dispose donc d'un droit de veto et, tant qu'il associe d'autres pays à revenu élevé, il peut faire passer presque toutes les mesures qu'il souhaite.Ce qu'il faut donc pour une nouvelle émission de DTS, c'est le soutien de l'Amérique. Bien que le département du Trésor soit tenu d'informer le Congrès 90 jours à l'avance, une émission de l'ordre de 2021 ne nécessiterait pas de vote du Congrès. L'administration sortante de M. Biden pourrait lancer le processus dès aujourd'hui, et l'administration entrante de Donald Trump n'aurait qu'à approuver la décision.Trump serait-il d'accord avec cela ? C'est certainement possible, étant donné qu'une nouvelle émission créerait des emplois aux États-Unis. Si cela se passe rapidement, sans ralentissement au Congrès, elle pourrait même être distribuée dès le mois d'avril.Si les syndicats américains ont déjà exprimé leur soutien à une nouvelle émission, Wall Street a également un grand intérêt dans cette affaire. Les sociétés financières américaines détiennent des dizaines de milliards de dollars d'obligations souveraines de pays en développement en proie à l'endettement, et une nouvelle injection de liquidités dans ces économies pourrait leur éviter des pertes potentiellement massives sur leurs investissements. La croissance économique mondiale s'étant ralentie, les obligations qu'elles détiennent sont plus menacées qu'elles ne l'étaient il y a trois ans. De plus, comme l'émission de 2021, une nouvelle émission n'aurait aucun coût pour le budget américain.Bien entendu, c'est sur les pays en développement que l'impact serait le plus important. Dans le monde, 282 millions de personnes risquent de mourir de faim, contre 135 millions avant la pandémie et 258 en 2022. Les réserves supplémentaires créées par les nouveaux DTS permettraient d'augmenter les importations de denrées alimentaires et de médicaments, ainsi que les investissements dans les équipements et les infrastructures de santé publique qui font cruellement défaut.En 2021, l'émission de DTS, d'un montant de 209 milliards de dollars, a dépassé la totalité de l'aide publique au développement reçue par les pays en développement cette année-là. L'émission de DTS peut sauver des centaines de milliers de vies dans le monde et, contrairement à la plupart des aides, elle n'est assortie d'aucune dette et d'aucune condition. Aucun économiste, y compris au sein du Trésor américain, n'a avancé d'argument plausible selon lequel une nouvelle émission comporterait des risques importants. L' évaluation du FMI lui-même a conclu que la dernière émission avait "contribué à la stabilité financière mondiale" et qu'il n'y avait "aucune preuve que l'allocation ait contribué de manière significative à l'inflation mondiale".L'administration Biden devrait suivre le conseil de la quasi-totalité des économistes qui se sont penchés sur cette question et lancer une nouvelle émission de DTS. Ce faisant, le FMI s'engagerait sur la voie de la création de centaines de milliers d'emplois aux États-Unis et sauverait d'innombrables vies dans le monde.