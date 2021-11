Une défunte enterrée dans un cercueil en forme de...

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

La pensée de la mort pourrait en fait envoyer des frissons dans le dos de la plupart des gens, mais c’est un must.



Cependant, malgré la peur de l’idée, les fabricants de cercueils s’accrochent à de nouvelles méthodes pour attirer les personnes en deuil, prêtes à enterrer leurs morts.



Au Ghana, par exemple, les fabricants de cercueils sourient quotidiennement, car ils créent constamment de nouveaux designs.



Une infirmière a déjà été enterrée avec un cercueil conçu exactement comme une seringue, alors qu’il y a quelque temps, des photographies d’un cercueil bien conçu en forme de bouteille de bière, étaient à la mode sur Internet.



Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes rendent un dernier hommage à la défunte.



Nous ne pouvons confirmer pour le moment si la cérémonie s’est vraiment passée au Ghana, mais le cercueil en forme de p3nis a certainement fait parler les gens sur la toile.



La vidéo a été partagée par un certain Gabby Otchere-Darko, qui a écrit : « On m’a dit qu’il s’agissait des derniers rites funéraires avec le cercueil d’une femme extraordinaire, qui est décédée en laissant derrière elle 10 enfants de 10 hommes différents ici au Ghana. Qu’elle repose en paix ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos