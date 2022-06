Une délégation de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée, reçue en audience par le Premier ministre malien Une délégation de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée, composée de M. Babacar Diagne, président du Conseiller national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) du Sénégal, président de la plateforme. Me René Bourgoin, président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) de la Côte d’Ivoire, M. Rémi Prosper Morreti, président de la Haute autorité de l’audiovisuel de la communication (Haac) du Bénin, ont été de cette mission de haut niveau auprès de la Haute autorité de la communication du Mali, le lundi 30 mai 2022. La délégation a été reçue en audience par le Premier Ministre malien, son Excellence Dr. Choguel Kokala Maïga.

