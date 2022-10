Une femme violentée par un fonctionnaire des Impôts et des Domaines

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Me Patrick Kabou dénonce la discrimination dans le traitement des affaires judiciaires au Sénégal. Avocat résidant en France, Me Kabou condamne la violence exercée sur sa cliente au Sénégal, sans citer son nom. A l’en croire, sa cliente, une Sénégalaise, a été agressée physiquement par un haut fonctionnaire des Impôts et des Domaines au Sénégal. Elle se retrouve avec une ITT de 21 jours au Sénégal et 40 jours avec rééducation, dans son pays d'accueil. Saisi par la victime, il a déposé une plainte au Sénégal depuis le 30 août et depuis lors, rien, explique-t-on dans "L'As".



Pendant ce temps, fustige Me Kabou, sa cliente et son fils suivent des traitements. Mais il n’est pas prêt à lâcher l’affaire. « Avec les consœurs et confrères œuvrant pour la protection et la promotion des droits des femmes dans le monde, nous avons initié un ensemble de procédures afin que cet acte ignoble ne reste pas impuni », écrit-il sur Twitter. Face aux violences faites aux femmes, la robe noire pense que garder le silence est signe de complicité.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook