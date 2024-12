Une fillette de 3 ans périt dans un incendie à Darou Khoudoss

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier au quartier Santhie Wakhal de Darou Khoudoss, commune du même nom, dans le département de Tivaouane. Selon les témoins, le feu s'est déclaré aux environs de 7 heures, alors que beaucoup de membres de la famille étaient déjà partis au travail. Les flammes ont très vite pris en otage la chambre où était la fillette qui a péri dans l'incendie. Malgré les appels de détresse de la maman et le secours des voisins, le feu avait déjà fait beaucoup de dégâts matériels, en plus d'emporter cette vie humaine.



A en croire "L'As", les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont ensuite débarqué sur les lieux, tardivement évidemment, vu la distance qui sépare Tivaouane de Mboro et l'état de dégradation de la route départementale. C'est pourquoi les populations de Mboro ont encore posé une vieille doléance, celle de l'installation d'un camp de sapeurs-pompiers. Pour le moment, ce sont les soldats du feu de Tivaouane qui interviennent dans toute la zone, jusqu'à la route des Niayes, mais très souvent, ce n'est que pour constater les dégâts. Le drame d'hier s'est abattu sur le domicile de Pape Cheikh Ndiaye, journalier aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS).