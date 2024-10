Une grande consécration pour le service santé: L’Armée sénégalaise, premier pays africain certifié Oms Les médecins, infirmiers et techniciens du Service de Santé des Armées Sénégalaises (SSA) n’auront plus à subir des tests d’aptitude standardisés pour participer aux opérations extérieures (ONU, UA, CEDEAO). Le Sénégal devient le premier pays africain à être certifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le déploiement d’Équipes Médicales d’Urgence (EMU) en zones de conflit. La cérémonie de clôture de ce processus de certification se tiendra ce jeudi 10 octobre 2024 à la Base militaire de Thiès, sous la présidence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et du ministre de la Santé, Ibrahima Sy.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Historiquement, les médecins et infirmiers du SSA ont toujours accompagné les troupes sur les théâtres d’opérations extérieures, armés de leur stéthoscope et de leur fusil, soignant au péril de leur vie aussi bien leurs frères d’armes que les civils. Mais c’est 64 ans après l’indépendance que l’armée sénégalaise se voit dispensée des tests d’aptitude grâce à cette certification internationale.



Cette reconnaissance de l’OMS marque une première en Afrique et représente une victoire diplomatique pour le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Chef suprême des armées. Sous la direction du Chef d’État-major général des armées, le général Mbaye Cissé, et du Médecin-Colonel Pr Abdou Razak Ndiaye, la santé militaire sénégalaise est mise à l’honneur avec cette certification internationale de l’hôpital militaire de campagne EMU.



Les médecins et infirmiers militaires sénégalais, désormais reconnus comme spécialistes en médecine de guerre, pourront être déployés directement dans des zones de conflits ou lors de catastrophes naturelles, épidémies et autres situations d’urgence. La certification de l’OMS est le fruit des enseignements tirés du séisme de 2010 en Haïti, qui a révélé le manque de standards cliniques internationaux. En réponse, l’OMS a développé le concept d’Équipes Médicales d’Urgence certifiées pour garantir une réponse sanitaire efficace en cas de crise.



En 2017, l’OMS Afrique a lancé cette initiative au Sénégal, avec la participation de dix pays africains et plusieurs ONG spécialisées dans les soins d’urgence. L’armée sénégalaise, forte de son expérience et de son expertise, a rapidement déposé sa candidature. Des interventions notables, telles que le déploiement de personnel de santé en République Démocratique du Congo après l’explosion d’une citerne en 2018, ainsi que leur contribution lors des épidémies d’Ebola en Sierra Leone et en Gambie, ont renforcé la crédibilité du Sénégal. Récemment, l’intervention des équipes sénégalaises en Guinée après l’explosion du dépôt de carburant à Kaloum en 2023 a une nouvelle fois démontré leur compétence.



Le processus de certification a nécessité des efforts considérables, notamment en termes de formation, de logistique et d’assimilation des procédures internationales. En juin 2024, le SSA a passé avec succès l’exercice de pré-vérification à la Base aérienne de Thiès, avec le déploiement d’un hôpital de campagne de niveau 2.



Après avoir brillamment surmonté cette étape, le Service de Santé des Armées a été déclaré apte pour l’accréditation finale. Depuis lundi 7 octobre 2024, les unités médicales militaires sont soumises à des scénarios d’urgence visant à évaluer leur capacité à réagir face à des situations sanitaires critiques.



Trois critères clés sont évalués : la capacité de déploiement en moins de 72 heures, la fonctionnalité des équipements médicaux et la gestion des pathologies médicochirurgicales en zone de guerre. Selon les informations obtenues, le Sénégal a relevé tous les défis imposés par l’OMS, devenant ainsi le seul pays africain à obtenir cette prestigieuse certification.



Cette consécration des armées sénégalaises, sous la direction du général Mbaye Cissé, est également un succès diplomatique majeur pour le Sénégal sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. La cérémonie de graduation aura lieu ce jeudi 10 octobre 2024 à la Base aérienne de Thiès, en présence des ministres des Forces armées et de la Santé. Un hommage mérité à la Direction du Service de Santé des Armées pour cet exploit remarquable.



