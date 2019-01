Une grande pénurie d’eau à Dakar, Rufisque et de Pikine annoncée par la SDE

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Les zones de Dakar, Rufisque et de Pikine vont être confrontées à une nouvelle pénurie d’eau dans la région de Dakar suite à la destruction d’un de ses tuyaux sur la conduite principal du Lac de Guiers survenu mardi à la Cité d’eau. Des baisses de pression jusqu’à la perte d’eau totale seront notées durant la période des travaux de réparation.



La Sénégalaise des eaux (Sde), a même sorti un communiqué pour informer d’une coupure d’eau pouvant aller jusqu’à 48 heures avec une coupure totale qui va toucher les zones de Dakar, Rufisque et de Pikine, à cause de la destruction d’un de ses tuyaux survenue sur la conduite d’eau du Lac de Guiers.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos