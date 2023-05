Une grève générale dans toutes les écoles et universités du Sénégal en vue

Face aux multiples « persécutions » de leur leader Ousmane Sonko et aux arrestations multiples de leurs camardes, les étudiants du parti Pastef appellent les Sénégalais ce lundi,, à les rejoindre dans leur mouvement de grève générale dans toutes les universités et écoles du pays.



« Les diabolisations, les attaques, les arrestations arbitraires et les manipulations n’ont qu’un seul et unique objectif: barrer la route au Président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle de 2024. Par conséquent, les étudiants useront de tous les moyens légaux pour maintenir la candidature du Président Ousmane Sonko, de gré ou de force. Nous évoquons notre droit constitutionnel à la résistance et dans toutes les universités, la lutte va être menée pour obliger à Macky Sall à respecter la Constitution et les Sénégalais », lit-on dans leur communiqué parvenu ce dimanche à "PressAfrik".



Ces étudiants « exigent la libération de ses militants et de tous les détenus politiques du pouvoir du Président Macky Sall, qui sont victimes d’une dictature et d’une justice aux ordres. Car face à l’injustice, nul n’est tenu d’obéir ».



Ils rappellent, dans leur communiqué que « la résistance est un droit constitutionnel. Tout Sénégalais a le droit de résister face à l’oppression ».



Ainsi annoncent-ils: « Nous décrétons dès ce lundi une grève générale et sans limite, partout dans le pays pour les universités, les lycées, les collèges et les écoles primaires. Nous lançons un appel solennel à tous les étudiants et mouvements syndicales épris de justice, à venir rejoindre ce mouvement de contestation plus que légitime, pour écrire l’histoire ».



Aussi, ajoutent-ils: « Dès ce mardi, nous allons lancer également une campagne de désobéissance par le refus systématique d’obtempérer et de paiement des amendes sur les routes ».













Rewmi