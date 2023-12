Une grosse frayeur avant la CAN : A Tottenham, buteur, Pape Matar Sarr sort sur blessure ! Auteur du premier but des Spurs qui accueillent actuellement Bournemouth, Pape Matar Sarr n’a pas terminé la rencontre. Il est sorti sur blessure.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est une panique générale pour les fans des Lions de la teranga à quelques jours du coup d’envoi de la CAN.



Une célébration de trop ! Sa longue glissade pour célébrer son 2e but de la saison inscrit à la 9e minute de jeu est à l’origine de la grosse frayeur des sénégalais ce dimanche.



Tottenham accueille Bournemouth pour le dernier match en 2023 et sans doute son dernier avant la CAN qui démarre dans 13 jours, Pape Matar Sarr est sorti du terrain en larmes. Blessé, il ne tiendra bon que jusqu’à la 33’ pour sortir du terrain en marchant seul mais visiblement mal au point.



S Wiwsport.com



