Une houle dangereuse sur la Grande côte à partir de vendredi

Une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 3 mètres est attendue sur tout le littoral de la Grande côte (Saint-Louis-Dakar) à partir de vendredi à 16 h jusqu’à mardi à 18 h, a-t-on appris de Mor Kébé, prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



”Nous avons émis, à cet effet, un bulletin d’alerte sur cette une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 3 mètres, sur le littoral de la Grande côte et Dakar’’, a-t-il déclaré.



Selon lui, ”les conditions météorologiques en mer risquent d’être affectées par un phénomène de houle dangereuse’’.



Il a indiqué que le littoral de la Petite côte et la Casamance risquent d’être légèrement affectés par ce phénomène.



‘’Donc face à cette situation, nous invitons tous les pêcheurs et usagers de la mer à rester prudents et de prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires face à ce phénomène météorologique dangereux’’, a lancé M. Kébé.



Aps