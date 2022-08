Une jeune femme se noie au Canada alors qu’elle se filmait en direct en train de nager sur Facebook

Une femme kényane s’est noyée jeudi dans une piscine à Toronto, au Canada, alors qu’elle diffusait en direct sa séance de natation sur Facebook.



La femme identifiée comme Hellen Wendy, travaillait comme infirmière à Toronto. Elle était diplômée de l’Université métropolitaine de Toronto après avoir étudié les soins infirmiers en oncologie à l’Université Pwani.



Dans la vidéo, Wendy semble être de bonne humeur alors qu’elle nage d’un côté à l’autre de la piscine, prenant régulièrement des intervalles après chaque circuit pour répondre aux commentaires et aux questions posées sur son chat en direct.



Elle semblait utiliser un téléphone portable pour enregistrer la séance de natation.



Trois minutes après le début de la vidéo d’un peu plus de trois heures, Wendy se dirige vers la caméra et déclare qu’elle passe le meilleur moment de sa vie dans la nation dirigée par Justin Trudeau.



« Comment allez-vous les gars ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu. Il est 14h30 ici et je m’amuse juste avant la fin de l’été », a-t-on entendu dire Wendy.



« Comment va la vie pour vous les gars maintenant que l’UDA a gagné les élections? »



Elle a fait des nages ensuite, mais 10 minutes et 30 secondes après le début de la vidéo, on peut voir Wendy lutter pour rester à flot après avoir apparemment plongé au fond de la piscine.



La défunte a tenté de se précipiter vers le bord de la piscine, mais elle a commencé à s’immerger lentement. On peut l’entendre à bout de souffle avant que ses appels à l’aide ne se taisent.



Pendant tout ce temps, son téléphone enregistrait toujours.



Son corps a été découvert près de trois heures plus tard par deux hommes qui semblaient avoir eu accès à ladite piscine. Aucun d’entre eux n’imaginait que Wendy était celle au fond de la piscine.





« Cela a l’air si réaliste, ça m’a fait peur mais je pense que c’est un caniche. Est-ce que ça te fait flipper ou quoi? » On peut entendre l’un des hommes demander à son compagnon quand il a remarqué le cadavre de Wendy au fond de la piscine.



L’autre homme est intervenu en notant que l’objet non identifié avait l’air trop réaliste et ressemblait à un être humain et après une inspection plus approfondie, ils ont découvert le corps de la défunte.



Son corps a été récupéré et transporté à une morgue en attendant l’autopsie.

Afrikmag