Une malade du cancer qui voulait se rendre en France, grugée de 5 millions FCfa

Les dames N. Y. Seck et B. Ndiaye vivent dans le même immeuble depuis 12 ans. La première nommée a plumé sa voisine de 5 millions francs Cfa, alors qu’elle venait d’être diagnostiquée d’un cancer du sein, rapporte Senenews.



Couturière, demeurant à Nord Foire, N. Y. Seck avait l’habitude de faire voyager irrégulièrement des personnes avec la complicité du Gambien, L. Samb et d’un émigré établi en Allemagne, répondant au nom de Lamine Seydi.



Ainsi, elle avait proposé le deal à B. Ndiaye, qui voulait faire voyager sa petite sœur qui avait finalement renoncé à ce projet de voyage. N. Y. Seck est revenue à la charge quand elle a appris que sa voisine est atteinte d’un cancer du sein et qu’elle voulait se soigner en France.



Sachant que l’ambassade n’octroyait plus de visa à cause de la pandémie, B. Ndiaye verse 5 millions francs Cfa à l’arnaqueuse qui lui délivre une fausse carte de séjour. Une fois à l’aéroport international Blaise Diagne, le 15 septembre 2021, elle sera arrêtée, puis mise à la disposition des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic).



Pressée de questions, la cheffe d’entreprise dénonce N. Y. Seck, laquelle a emporté dans sa chute son compère, L. Samb. A l’en croire, c’est ce dernier qui l’a incitée à adhérer à la mafia. Elle percevait une commission de 2 millions francs Cfa.



Né en 1996, L. Samb a déclaré que c’est Lamine Seydi qui lui envoyait les titres de voyage via WhatsApp. Il gagnait des montants allant de 320.000 à 1 million francs sur chaque dossier. B. Ndiaye et N. Y. Seck, âgées d’une quarantaine d’années, ont été remises en liberté, contrairement à leur coaccusé qui a atterri en prison.



Hier, le trio répondait des faits d’association de malfaiteurs, de trafic de migrants, de falsification de titres de voyage, d’usage de faux et de complicité devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Faisant ses réquisitions, la déléguée du procureur a sollicité deux ans de prison ferme contre N. Y. Seck et L. Samb qui, d’après elle, avaient constitué une véritable entreprise délictuelle. Elle a, en revanche, requis deux ans assortis du sursis à l’endroit de B. Ndiaye. La défense a plaidé la relaxe.