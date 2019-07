Une maman donne naissance à 3 bébés noirs, puis le papa regarde de plus près et éclate en sanglots Le racisme existe bel et bien depuis la nuit des temps. Défini comme étant un sentiment de supériorité que peuvent éprouver certaines personnes à l’égard d’autrui, ce fléau peut notamment être dû à des croyances de nature différentes voire opposées, à des différences religieuses ou même culturelles. Fort heureusement, bien des personnes décident de passer outre ces dissemblances et de vivre en harmonie les uns avec les autres. C’est dans ce sens que nous mettons en avant l’histoire agréablement surprenante de ces jeunes parents qui ont décidé de briser les codes et d’adopter des enfants de couleur sans se soucier de l’avis d’autrui, mais le destin leur a caché une belle surprise. Une histoire relayée par nos confrères du Dailymail.

Tout ce qui sort du cadre de vie de l’être humain et de sa propre vision des choses aura tendance à le déstabiliser et provoquer chez lui une sensation de frustration qui peut se traduire de multiples manières dont l’attitude raciste avec laquelle il peut traiter son pareil. Et adopter un enfant issu d’une culture différente n’est pas chose commune. L’adoption peut se faire de la manière usuelle, ou à travers l’accueil d’embryon.



En quoi consiste ce processus ?



L’accueil d’embryon est destiné à un couple qui présente une double infertilité. Ainsi, ce dernier peut bénéficier d’un transfert d’embryons congelés de la part du couple qui a fait don d’embryons.



L’accueil d’embryons se fait selon des normes régies par la loi en France, dont :



– Les deux parties du couple souhaitant bénéficier d’embryons sont amenés à signer un consentement témoignant de leur volontariat ;



– Le couple donneur et le couple receveur ne pourront pas avoir la possibilité de faire connaissance ;



– Cette opération se fait sans aucune contrepartie financière .



Un couple a décidé de procéder à l’adoption de l’embryon et pour cela, il a choisi deux embryons afro-américains, congelés depuis plus de 15 ans.



Une histoire qui donne le sourire

En 2017, un couple de futurs jeunes parents ont pris une décision qui n’est pas des moindres et qui allait changer leur vie : pour commencer, adopter 2enfants noirs. L’action de Aaron et Rachel Halbert a été animée par la volonté et la conviction d’offrir un foyer à ces enfants puisque les enfants blancs avaient beaucoup plus de chances de trouver un foyer et des familles d’adoption.



« La beauté d’une famille multiethnique réside dans le fait que ce sont les différences qui nous rendent plus riches et davantage complets. Cela vous pousse à penser différemment à votre façon de voir les choses, de parler, d’agir et de vivre », affirme le père de famille avec des larmes d’émotion.



Le jeune couple aimait les enfants mais rencontrait un problème d’infertilité. Ils ont entendu parler du National Embryo Donation Center, une banque d’embryons. C’est alors que Rachel a eu l’idée de recourir à l’implantation de deux embryons afro-américains. La surprise était grande quand ils ont su que l’un des embryons implanté s’est divisé et que les jeunes parents accueilleraient désormais des triplets à la place des jumeaux qu’ils attendaient.

C’est avec beaucoup d’appréhension que Rachel et Aaron rentrèrent chez eux se remémorant les nombreuses fois où ils ont été victimes de racisme à cause de leurs enfants considérés comme « différents ».



Toutefois, la situation ne les découragea pas et ne changea en rien leur volonté première de devenir parents. L’action de ces jeunes parents redonne la force de continuer et à avoir foi en l’humanité.

