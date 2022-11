Une maman, sa fillette et sa domestique périssent suite à une explosion d’une bouteille de gaz

Au village de Diokoul situé à 8 km de Kébémer, un incendie d’une rare violence a décimé toute une famille. Le drame est survenu le dimanche 30 octobre 2022, vers quatorze heures.



Selon "Rewmi", l'explosion d’une bonbonne de gaz a occasionné la mort de la jeune dame Coumba Fall, de sa fillette Isseu Gaye âgée de six mois et de sa domestique. Elles ont toutes péri dans l’incendie à la suite de leur évacuation à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



La domestique préparait du thé avec la bonbonne de gaz, à côté de la dame et de son bébé. Une fuite de gaz serait à l’origine de l’explosion.

Ndèye Fatou Kébé