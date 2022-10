Une marche prévue le 18 octobre à la Place de la Nation Les ferrailleurs et brocanteurs en ordre de bataille. contre les Indiens et les chinois Les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs seront dans la rue, le 18 octobre, pour étaler leur dépit. Ce, suite à la boulimie des industriels et au non-respect des conventions par les exportateurs. Se disant aussi victimes d’une concurrence déloyale et d’une campagne de diabolisation de la part des industriels du secteur, les membres de la Fédération des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal (Fnfbrs) en appellent à la diligence du nouveau ministre du Commerce, de la consommation et des pme pour remettre de l’ordre dans le secteur qui traverse des périodes difficiles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 10:59 | | 1 commentaire(s)|

Lors d’un point de presse tenu jeudi, les ferrailleurs ont vertement attaqué la Someta et Fabrimetal qui, selon eux, sont à l’origine des perturbations dans le secteur. «La vérité doit être dite à nos gouvernants pour que des mesures adéquates soient prises pour le bien de tout le monde», a insisté Assane Bissichi, procédant à la lecture de la déclaration liminaire.



«Les deux industriels que sont la Someta et Fabrimetal dénoncent un déficit de matière causé par l’exportation massive de la ferraille, alors que ce sont ces deux usines qui entretiennent les exportateurs», a-t-il dit, faisant remarquer dans la même veine que «la majorité des conteneurs destinés à l’export sont chargés à l’intérieur de ces deux usines».



Il a rappelé que la ferraille noire est la manière dont l’industrie a besoin pour fonctionner. «L’autre type de produit ferreux, qui est la fonte, est autorisé à être exporté qu’avec une licence», a noté M. Bissichi, dénonçant une forte concurrence sur ce matériau que les industries achètent à un bas prix pour le revendre «avec un bénéficie de 25 mille francs par tonne».



«L’autre problème qui existe dans le secteur est l’absence de statistiques des industriels qui refusent de communiquer sur leur capacité d’absorption», a fait comprendre le président de la Fnfbrs, demandant au ministre du Commerce de mettre sur pied une commission mixte pour une inspection exhaustive des capacités des industriels.



«Nous demandons à M. le ministre, Abdou Karim Fofana, de prendre toutes ses responsabilités avant que la situation ne dégénère», ont ainsi exhorté les ferrailleurs qui comptent barrer la route aux industriels dans leur tentative de les écarter du circuit.



«Nous appelons tous les membres à rallier en masse, le 18 octobre, la Place de la Nation pour montrer toute notre détermination dans ce combat», a lancé le président Bissichi à ses collègues de la fédération.

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook