Une militante de Pastef frôle la mort, les fils de Barth’ gazés, un garde du corps de Sonko blessé: Ça a chauffé hier

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Les images ont fait le tour de la toile. Une militante de Pastef a été heurtée par un véhicule de la BIP lors des affrontements entre les partisans de Yewwi Askan Wi et les forces de l’ordre. L’accident est survenu au niveau des HLM Fass vers le marché. Sur place, des journalistes et cameramen sοnt intervenus aux côtés d’autres militants pour l’évacuer à l’hôpital.

…

La voiture de Gakou dans laquelle se trouvaient les fils de Barthélémy Dias, a été gazée par les forces de l’ordre. « Ma voiture a été attaquée et cassée. Ce sont les policiers qui l’ont gazée alors qu’il y avait les enfants de Barthélemy Dias à l’intérieur », a confié le leader du GP.

…

Les pare-brise des véhicules d’Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias ont été atteints par les grenades lancés par les gendarmes à hauteur de Point-E. La bombe lacrymogène, qui a heurté le pare-brise de la voiture du leader de Pastef, a blessé son garde du corps qui a été blessé à la jambe. Mais rapidement, certains ont annoncé sa mort. Ce qui est faux. D’après Sadih Top, journaliste dans le staff de Ousmane Sonko, arrêté puis relâché, le garde du corps d’Ousmane Sonko se porte bien. Il s’agit donc d’une fake news, nous dit Rewmi.

