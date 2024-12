Une mutualisation des programmes et projets en vue, au bénéfice des populations (officiel)

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage compte travailler à la mutualisation des programmes et projets en vue d’une synergie des actions pour servir efficacement les populations les plus défavorisées, a souligné un officiel de ce département ministériel.



Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage va travailler à "mutualiser toutes les synergies dans les projets et programmes pour servir les populations les plus défavorisées » a notamment dit Pape Samba Dièye, le directeur de cabinet du ministre.



Il présidait vendredi à Diamniadio (Rufisque) la 2ème session du Comité national de pilotage du Programme multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2P2RS), organisé au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, à Diamniadio, en présence des représentants des ministères et gouverneurs des régions concernés, ainsi que de députés et des membres d’Organisations de producteurs.



Le représentant du ministre a salué »l’excellent travail’’ de l’équipe de coordination.



Il s’agit, a -t -il dit, d’un projet qui va permettre de favoriser la résilience, de lutter contre les risques des effets des changements climatiques dans les régions de Fatick, Tambacounda et Matam, en étant proches des populations, avec une enveloppe de 20 milliards de francs CFA, financé par le Sénégal et des partenaires.



Il a assuré que ce projet va contribuer à la réalisation d’infrastructures et d’apporter un appui aux populations les plus défavorisées des zones ciblées.



Le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) est une initiative multinationale et concerne les pays membres du Comité inter-Etat de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS).



La phase 1 de ce programme est déroulé dans 7 pays membres du CILSS.



Il est financé avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD) et le Fonds Climat du Canada pour un montant de 20 milliards FCFA. Le projet intervient au niveau de 15 communes situées dans les départements de Matam, Kanel, Bakel, Fatick et Foundiougne.



Aps

