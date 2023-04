Une nouvelle à la fois triste et surprenante : A Guédiawaye, un imam meurt en pleine prière Abdou Diallo, 52 ans, est décédé samedi à Gueule Tapée 2, un quartier de la localité de Sam Notaire à Guédiawaye. Il est mort en dirigeant la nafila du jour. Selon L’Observateur, qui raconte le drame, l’imam ne s’est pas relevé de sa première prosternation. Après avoir attendu plus d’une minute sans recevoir le signal pour se relever, les fidèles apprennent la mauvaise nouvelle.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

L’imam titulaire, qui assure les cinq prières obligatoires de la journée, laissant la place à Abdou Diallo pour la nafila, constate que son suppléant ne bougeait plus. Il demande que ce dernier soit déplacé afin qu’il continue la prière.



À la fin de celle-ci, les sapeurs-pompiers sont alertés. Ils constatent le décès de l’imam adjoint. Les éléments du commissariat de Guédiawaye procèdent aux constatations sur les lieux du drame. Le corps est déposé au centre de santé du quartier avant d’être transféré pour l’autopsie à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (Hoggy).





En attendant la mise à disposition de la dépouille les commentaires vont bon train sur les circonstances de la mort de Abdou Diallo, cet ancien boucher qui faisait du transport de bagages. Un de ses proches, interrogé par L’Observateur, confie que le défunt souffrait de problèmes cardiaques. Il s’en était plaint, souligne ce dernier, il y a trois jours.



iGFM



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook