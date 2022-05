Une nouvelle qui tombe comme une bombe : Constat certifié par la DGE et la CENA, la liste de BBY est Irrecevable C’est une nouvelle qui tombe comme une bombe qui éclate : sur constat certifié par la DGE et la CENA, la liste de BBY est Irrecevable…

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qui ressort de la déclaration YAW: "La liste de Benno Bokk Yakkar est non-paritaire à la 43e et 44e place des suppléants sur la liste nationale. Deux femmes s'y suivent." Dethie FALL



Constat certifié par la DGE et la CENA



Conséquence: la liste de BBY est Irrecevable .



Source Jotna Média



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook