Une personne se faisant passer pour un agent du ministère de l’Energie, arrêtée pour escroquerie

Poursuivi pour abus de confiance portant sur un montant de 70 millions de francs Cfa, Mohamed Ba se disant représentant des paysans impactés par le projet a été arrêté par les éléments de la Division des Investigations Criminelles. Il a été déféré hier devant le procureur de la République. Selon la source, la coopérative du ministère de l’Energie avait souscrit à 600 parcelles dans le plan de lotissement d’un site situé à Diender dans le cadre de son programme d’attribution de logement à ses membres. Cependant, les travaux ont été bloqués par les paysans qui n’ont pas reçu leurs dédommagements.



Face à cette situation, Mohamed Ba s’est approché du promoteur en se présentant comme étant le représentant des propriétaires de terres. Sur autorisation du promoteur, la coopérative lui a remis la somme de 90 millions de FCfa destinée à dédommager les paysans. Après réception des fonds, confient nos confrères, il n’a remis que 19 millions de FCfa aux ayants droits et reconnaît avoir viré le reste de l’argent dans son compte personnel.



Cet état de fait aurait engendré des incidences sur les travaux et le paiement par la coopérative d’un surplus de 59 millions de Cfa à la société de terrassement.