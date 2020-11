Une pierre de Talla Sylla dans le jardin d’Idy : «Des alliés d’aujourd’hui nous accusaient de pactiser avec l’ennemi…» Ex-allié de Idrissa Seck, Talla Sylla salue l’entrée du leader de Rewmi et de certains opposants dans la mouvance présidentielle. Le maire de Thiès voudrait rappeler que l’histoire semble lui donner raison lorsqu’il avait décidé de s’allier avec Macky Sall.

«C’est le sens du renouvellement et du renforcement d’un soutien que nous avons manifesté, à une époque où des alliés d’aujourd’hui nous accusaient de pactiser avec l’ennemi, et que nous renouvelons sans réserve et sans conditions, surtout parce que nous avons absolument confiance en la sagesse subtile du chef de l’Etat», s’est félicité Talla Sylla dans un document obtenu par Le Quotidien.



Pour M. Sylla, le bilan du Pse «a fini de convaincre l’opposition la plus rigide et les acteurs les plus sceptiques d’atteler leurs noms au char victorieux d’un chef d’Etat clairvoyant, dynamique et visionnaire».



L’édile de la Cité du Rail considère qu’il s’agit maintenant de «tracer la voie qui nous éloigne des invectives, qui va focaliser nos efforts sur les problèmes à résoudre et sur les potentiels à développer».



Pour le maire de Thiès, la main tendue du chef de l’Etat à l’opposition est le «symptôme rassurant d’un climat politique et social apaisé».



C’est sous cet angle qu’il faut analyser la situation actuelle, selon Talla Sylla, et «non sous le prisme déformant et clivant de la transhumance ou du parjure d’une opposition certes piégée par un débat politique qu’elle n’a pas su policer et enrichir et qui l’a souvent poussée à prêter le serment excessif et dérisoire de ne jamais s’associer» avec Macky Sall.



