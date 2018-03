Une présumée mule de Karim Wade à la barre aujourd’hui

Sauf renvoi, M. RILK Wilfrith Dacleu Ngongang, arrêté le 30 juin dernier à l’ex-aéroport Léopold Sédar Senghor et considéré comme une mule présumée de Karim Wade, fera face au juge correctionnel ce matin. Inculpé d’association de malfaiteurs, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et d’usage de faux en écritures privées et dans des documents administratifs, usurpation d’identité et de blanchiment de capitaux, M. Ngongang a été blanchi du délit d’association de malfaiteurs par le juge d’instruction qui a retenu contre lui au terme de son instruction, les délits présumés de recel de faux en écritures privées et dans des documents administratifs, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et d’usurpation d’identité numérique.



Surpris en prison avec un téléphone portable, le mis en cause a été visé par une nouvelle information judiciaire dont l'instruction a été confiée à la diligence du 7e cabinet. Dans cette seconde affaire, il a été inculpé d'association de malfaiteurs, de sorties irrégulières de correspondances, de corruption active. Et le juge du 7e cabinet a rendu une ordonnance de renvoi en police correctionnelle pour détention de téléphone en milieu carcéral.











