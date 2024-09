Une question de principes pour l'Honorable député : Ibrahima Diop rejette l’alliance PDS-APR et se retire des Législatives Dans une déclaration marquée par une profonde indignation, l’Honorable député Ibrahima Diop a exprimé son désaccord face à la récente décision de son parti, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), de s’allier avec l’Alliance pour la République (APR), dirigée par Macky Sall. Pour lui, cette alliance constitue une trahison des valeurs fondamentales, qui ont toujours guidé son engagement politique.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

« Avant-hier, mon parti, le PDS, a décidé de s’allier avec notre principal bourreau de ces dernières années, l’APR. Cette décision malheureuse, incompréhensible et politiquement inacceptable, constituera une plaie incurable sur le front jadis reluisant de notre formation politique », déclare-t-il, rappelant l’héritage laissé par Maître Abdoulaye Wade, fondateur du PDS et les sacrifices consentis pour la survie du parti.



Ibrahima Diop insiste sur les valeurs et principes qui doivent guider toute action politique, réaffirmant que la politique doit être le domaine d’hommes et de femmes dignes, dont le seul objectif demeure l’intérêt général.



Selon lui, ni un homme politique ni un parti ne devraient dévier de leur ligne directrice : « Le Parti Démocratique Sénégalais ne devrait pas avoir la mémoire courte, pour oublier l’enfer que Macky Sall et son régime lui ont fait vivre après l’élection présidentielle de 2012 ».



Il rappelle notamment les accusations portées contre l’ancien président Abdoulaye Wade, les difficultés que ce dernier a rencontrées, ainsi que l’arrestation et l’emprisonnement de Karim Wade, tout cela sous le régime de Macky Sall. « La CREI, c’est bien Macky Sall et son parti, l’APR », souligne-t-il.



Après avoir passé 12 ans à combattre ce qu’il qualifie de « régime dictatorial et prédateur de nos deniers publics », Ibrahima Diop affirme qu’il ne saurait compromettre ce combat pour s’allier à ceux qu’il a longtemps dénoncés. « Travailler avec l’APR, pour moi, c’est me renier. Travailler avec le parti de Macky Sall, pour moi, c’est négocier mes principes », a-t-il déclaré.



Face à cette situation, Ibrahima Diop a annoncé sa décision de ne pas déposer sa candidature pour les élections législatives du 17 novembre, préférant rester fidèle à ses convictions : « Tout sauf Macky Sall et son parti, l’APR »/



Cette prise de position marque un tournant dans la carrière politique de l’Honorable député, qui privilégie la fidélité à ses valeurs plutôt que la recherche d’un compromis politique; avec ceux qu’il a longuement combattus.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook