Une répétition générale pour tester le niveau de préparation du défilé du 4 avril

La Base aérienne capitaine Mame Andalla CISSE de Ouakam a abrité, samedi, une répétition générale en prélude du défilé militaire et paramilitaire à l’occasion du 4 avril, marquant la date anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a constaté l’APS.



La cérémonie a été présidée par le général de corps d’armée Cheikh WADE, Chef d’état-major général des Armées, en présence de nombreux officiers supérieurs et des détachements de plusieurs corps des Forces de défenses et de sécurité.



Des écoles militaires et paramilitaires, à l’instar du prytanée militaire de Saint Louis et de l’école militaire de santé ainsi que des écoles venant des différentes communes de la région de Dakar ont également pris part à la cérémonie qui a durée de 8 h à 14 h.



‘’Cette répétition générale nous donne une idée générale sur le niveau de préparation du défilé du 4 avril'', a dit le CEMGA.



Le traditionnel défilé militaire et paramilitaire du 4 avril sur l’avenue du centenaire n’a pas eu lieu ces trois dernières années, en raison du contexte sanitaire du Covid-19.



A la place, une cérémonie sobre de prise d’arme a été maintenu au Palais de la République.



Donnant son appréciation de la prestation, le Chef d’état-major général des Armées a appelé les participants à un ‘’maximum de concentration'' en vue de représenter ‘’dignement'' leurs détachements et leurs structures d’origine lors de cette cérémonie solennelle.



Par moments ‘’insatisfait'' de la prestation de certains détachements, le général Cheikh Wade a même demandé la reprise du défilé motorisé, une ‘’prestation inacceptable'', a-t-il fait remarquer.



Le Chef d’état-major général des Armées a toutefois demandé l’exclusion de deux écoles qui n’ont pas été à la hauteur, faisant preuve d’impréparation manifeste, a-t-il argué.



Il a également insisté sur le respect du timing et l’exigence d’une tenue correcte pour les écoliers et leurs encadreurs.



Le Chef d’état-major général des Armées ainsi que les officiers supérieurs ont parlé de ‘’critiques constructives'' à prendre en considération pour une belle réussite du défilé du 4 avril.



Aps