Une république de contrefaçon -Par Emmanuel Desfourneaux

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021

Cette affaire des passeports diplomatiques ébranle la République sénégalaise, déjà mal en point. C’est le Parlement qui, cette fois-ci, est mis en cause. Excusez du peu ! Et qui plus est, des députés de la mouvance présidentielle ! La République et ses valeurs viennent de toucher le fond. Il est vraiment difficile d’aller encore plus bas.



Le peuple sénégalais commence à s’habituer aux affaires parlementaires. La dernière en date était colossale en la personne du député Seydina Fall Bougazelli. Lui, en sus de ses activités de parlementaire, pas assez lucratives à ses yeux, s’était transformé, en plein jour, en faux-monnayeur « supposé » (pas de comparution immédiate malgré les preuves flagrantes !). Une vraie planche à billets pour lui-même, et sans doute pour le pouvoir, d’où la difficulté de le "rebeusser" (Le jeter à Rebeuss).



Eh oui ! La République sénégalaise, sous Macky Sall, devient une fabrique de la contrefaçon ! Tout y est faux ! Y compris la démocratie. Y compris l’émergence. La seule chose qui n’est pas falsifiée, c’est la pauvreté, c’est la mort des jeunes dans les pirogues. Ce sont de vrais morts ! C’est une vraie pauvreté qui touche une majorité de Sénégalais.



Je m’interroge cependant sur la date de naissance de cette mafia politique. Cette affaire de fabrique de faux-papiers est-elle liée au seul régime de Macky Sall ? Ne soyons pas aussi naïfs au point de croire que cette affaire ne serait pas une continuité des us et coutumes d’anciennes législatures, y compris sous Wade. Cette affaire, aussi choquante soit-elle, n’est que l’arbre qui cache la forêt.



Ne soyons pas naïfs aussi au point de penser que la France découvre brusquement ces contrefaçons politiques. Ce pays fermait les yeux tant que ce n'était pas sur la place publique. L’ambassade de France à Dakar pourrait également être visée par une enquête pour la complaisance de titres de voyage de courte durée, délivrés à des responsables politiques de petite envergure. Je connais des jeunes femmes d’un parti de l’opposition, qui ont obtenu le sésame, dans un passé pas si éloigné. Et le motif, s'il y en a un, est plus que jamais discutable !



Bref, tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. C’est comme ça que la corruption perdure. C’est comme ça que des faux-monnayeurs libres ont le culot de se faire passer pour des victimes, dès lors qu’une vidéo diffuse leurs aveux. Finalement, le silence est le pire ennemi de la démocratie et du développement. D’aucuns l’ont bien compris comme quelques citoyens activistes, journalistes, intellectuels et gendarmes. Bien que le châtiment risque d’être terrible envers eux, la caste politique se sentant menacée.



En raison de la séparation des pouvoirs, il conviendrait, sans tarder, de créer une commission d’enquête parlementaire. Celle-ci serait chargée d’instruire sur 20 ans, pour appréhender les tricheurs de la République. Ah oui que suis-je bête ! Cette République est contrefaite avec de l’hypocrisie à toutes les strates.



















