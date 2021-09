Une tentative de renversement à la tête du FMI

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|





Le problème est un



Le rapport contient des allégations – ou plus précisément des « indices » – d'irrégularités impliquant la Chine, l'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan dans les indices 2018 et 2020.



Georgieva



Le seul résultat positif de l'épisode pourrait être la



Ayant lu le rapport WilmerHale, ayant parlé directement aux personnes clés impliquées et connaissant l'ensemble du processus, l'enquête me semble être une entreprise de démolissage. Tout au long du processus, Georgieva a agi de manière entièrement professionnelle, faisant exactement ce que j'aurais fait (et que j'ai parfois dû faire quand j'étais économiste en chef) : exhorter les membres de mon équipe à s'assurer que leurs chiffres soient exacts, ou aussi précis que possible, étant donné les limites inhérentes aux données.



Shanta Devarajan, le chef de l'unité supervisant Doing Business qui relevait directement de Georgieva en 2018,



Le rapport WilmerHale lui-même est curieux à bien des égards. Il donne l'impression qu'il y avait une contrepartie : la Banque tentait de lever des capitaux et a proposé des classements améliorés pour faciliter leur obtention. Mais la Chine était le bailleur de fonds le plus enthousiaste de l'augmentation de capital ; ce sont les États-Unis du président Donald Trump qui traînaient les pieds. Si l'objectif avait été d'assurer la réussite de l'augmentation de capital, le meilleur moyen d'y parvenir aurait été de faire baisser le classement de la Chine.



Le rapport n'explique pas non plus pourquoi il n'inclut pas le témoignage complet de la seule personne – Devarajan – ayant une connaissance directe de ce que Georgieva a dit. « J'ai passé des heures à raconter ma version des faits aux avocats de la Banque mondiale, qui n'ont inclus que la moitié de ce que je leur ai dit », a



Le véritable scandale est le rapport WilmerHale lui-même, y compris la façon dont



En la matière, il semble que ce soit celui qui paie qui décide. Heureusement, le journalisme d'investigation a découvert un comportement bien pire, y compris une



Si la meilleure description du rapport WilmerHale est qu’il correspond à une entreprise de démolissage, quel en est le motif ? Il n'est pas surprenant que certains soient mécontents de la direction prise par le FMI sous la direction de Georgieva. Certains pensent que le Fonds devrait s'en tenir à son tricot et ne pas se préoccuper du changement climatique. Certains n'aiment pas le changement progressif entamé par l’institution, avec moins d'accent sur l'austérité, et davantage sur la pauvreté et le développement, ainsi qu’une plus grande conscience des limites des marchés.



De nombreux acteurs des marchés financiers sont mécontents du fait que le FMI ne semble pas agir avec autant de force qu'un collecteur de crédit – un élément central de ma critique du Fonds dans mon livre « La grande désillusion ». Lors de la restructuration de la dette argentine qui a commencé en 2020, le Fonds a clairement démontré les limites de ce que le pays pouvait payer, c'est-à-dire quel montant de dette était soutenable. Parce que de nombreux créanciers privés voulaient que le pays paie plus que ce qui était viable, cet acte simple a changé le cadre des négociations.

Ensuite, il existe également des rivalités institutionnelles de longue date entre le FMI et la Banque mondiale, renforcées maintenant par le débat sur qui devrait gérer un nouveau fonds proposé pour « recycler » les DTS nouvellement émis des économies avancées vers les pays plus pauvres.



On peut ajouter à ce mélange le volet isolationniste de la politique américaine – incarné par Malpass, une personne nommée par Trump – combiné à un désir de saper le président Joe Biden en créant un problème de plus pour une administration confrontée à tant d'autres défis. Et puis il y a les conflits de personnalité habituels.

Néanmoins, les intrigues politiques et les rivalités bureaucratiques sont les dernières choses dont le monde a besoin à un moment où la pandémie et ses retombées économiques ont laissé de nombreux pays confrontés à des crises de dette. Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de la main ferme de Georgieva à la tête du FMI.

Traduit de l’anglais par Timothée Demont

Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, est professeur à l'Université Columbia et membre de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises.

© Project Syndicate 1995–2021

Pour toutes ces actions, Georgieva doit être applaudie. Alors quel est le problème ? Et qui se cache derrière l'effort pour la discréditer et l'évincer ?Le problème est un rapport que la Banque mondiale a commandé au cabinet d'avocats WilmerHale concernant l'indice annuel Doing Business de la Banque, qui classe les pays en fonction de la facilité d'ouverture et d'exploitation des entreprises commerciales.Le rapport contient des allégations – ou plus précisément des « indices » – d'irrégularités impliquant la Chine, l'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan dans les indices 2018 et 2020.Georgieva a été attaquée pour l'indice 2018, dans lequel la Chine était classée 78e, la même position que l'année précédente. Mais il y a une insinuation selon laquelle le classement du pays aurait dû être inférieur et a été maintenu inchangé dans le cadre d'un accord pour obtenir le soutien de la Chine à l'augmentation de capital que la Banque cherchait à obtenir à l’époque. Georgieva était alors la directrice générale de la Banque mondiale.Le seul résultat positif de l'épisode pourrait être la fin de l'indice . Il y a un quart de siècle, lorsque j'étais économiste en chef de la Banque mondiale et que Doing Business était publié par une division distincte, la Société financière internationale, je pensais que c'était un horrible produit. Les pays recevaient de bonnes notes pour de faibles taux d'imposition des sociétés et une faible réglementation du travail. Les chiffres étaient toujours fragiles, avec de petits changements dans les données ayant des effets potentiellement importants sur les classements. Les pays étaient inévitablement bouleversés lorsque des décisions apparemment arbitraires les faisaient glisser dans le classement.Ayant lu le rapport WilmerHale, ayant parlé directement aux personnes clés impliquées et connaissant l'ensemble du processus, l'enquête me semble être une entreprise de démolissage. Tout au long du processus, Georgieva a agi de manière entièrement professionnelle, faisant exactement ce que j'aurais fait (et que j'ai parfois dû faire quand j'étais économiste en chef) : exhorter les membres de mon équipe à s'assurer que leurs chiffres soient exacts, ou aussi précis que possible, étant donné les limites inhérentes aux données.Shanta Devarajan, le chef de l'unité supervisant Doing Business qui relevait directement de Georgieva en 2018, insiste sur le fait qu'il n'a jamais été contraint de modifier les données ou les résultats. Le personnel de la Banque a fait exactement ce que Georgieva avait demandé : il a revérifié les chiffres, apportant des changements minimes qui ont conduit à une légère révision à la hausse.Le rapport WilmerHale lui-même est curieux à bien des égards. Il donne l'impression qu'il y avait une contrepartie : la Banque tentait de lever des capitaux et a proposé des classements améliorés pour faciliter leur obtention. Mais la Chine était le bailleur de fonds le plus enthousiaste de l'augmentation de capital ; ce sont les États-Unis du président Donald Trump qui traînaient les pieds. Si l'objectif avait été d'assurer la réussite de l'augmentation de capital, le meilleur moyen d'y parvenir aurait été de faire baisser le classement de la Chine.Le rapport n'explique pas non plus pourquoi il n'inclut pas le témoignage complet de la seule personne – Devarajan – ayant une connaissance directe de ce que Georgieva a dit. « J'ai passé des heures à raconter ma version des faits aux avocats de la Banque mondiale, qui n'ont inclus que la moitié de ce que je leur ai dit », a déclaré Devarajan. Au lieu de cela, le rapport se déroule en grande partie sur la base d'insinuations.Le véritable scandale est le rapport WilmerHale lui-même, y compris la façon dont David Malpass , le président de la Banque mondiale, s'en sort indemne. Le rapport note un autre épisode – une tentative de rehausser l'Arabie saoudite dans l'indice Doing Business 2020 – mais conclut que le leadership de la Banque n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Malpass s’est rendu en Arabie saoudite pour vanter ses réformes visant à améliorer le climat des affaires, tout juste un an après que des responsables de la sécurité saoudienne aient assassiné et démembré le journaliste Jamal Khashoggi En la matière, il semble que ce soit celui qui paie qui décide. Heureusement, le journalisme d'investigation a découvert un comportement bien pire, y compris une tentative pure et simple de Malpass de changer la méthodologie du score Doing Business pour faire descendre la Chine dans le classement.Si la meilleure description du rapport WilmerHale est qu’il correspond à une entreprise de démolissage, quel en est le motif ? Il n'est pas surprenant que certains soient mécontents de la direction prise par le FMI sous la direction de Georgieva. Certains pensent que le Fonds devrait s'en tenir à son tricot et ne pas se préoccuper du changement climatique. Certains n'aiment pas le changement progressif entamé par l’institution, avec moins d'accent sur l'austérité, et davantage sur la pauvreté et le développement, ainsi qu’une plus grande conscience des limites des marchés.De nombreux acteurs des marchés financiers sont mécontents du fait que le FMI ne semble pas agir avec autant de force qu'un collecteur de crédit – un élément central de ma critique du Fonds dans mon livre « La grande désillusion ». Lors de la restructuration de la dette argentine qui a commencé en 2020, le Fonds a clairement démontré les limites de ce que le pays pouvait payer, c'est-à-dire quel montant de dette était soutenable. Parce que de nombreux créanciers privés voulaient que le pays paie plus que ce qui était viable, cet acte simple a changé le cadre des négociations.Ensuite, il existe également des rivalités institutionnelles de longue date entre le FMI et la Banque mondiale, renforcées maintenant par le débat sur qui devrait gérer un nouveau fonds proposé pour « recycler » les DTS nouvellement émis des économies avancées vers les pays plus pauvres.On peut ajouter à ce mélange le volet isolationniste de la politique américaine – incarné par Malpass, une personne nommée par Trump – combiné à un désir de saper le président Joe Biden en créant un problème de plus pour une administration confrontée à tant d'autres défis. Et puis il y a les conflits de personnalité habituels.Néanmoins, les intrigues politiques et les rivalités bureaucratiques sont les dernières choses dont le monde a besoin à un moment où la pandémie et ses retombées économiques ont laissé de nombreux pays confrontés à des crises de dette. Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de la main ferme de Georgieva à la tête du FMI.© Project Syndicate 1995–2021





Source : Des mesures sont en cours pour remplacer ou du moins affaiblir fortement Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international depuis 2019. Il s'agit de la même Georgieva dont l'excellente réponse à la pandémie a rapidement fourni des fonds pour maintenir les pays à flot et faire face à la crise sanitaire, et qui a plaidé avec succès pour une émission de 650 milliards de dollars de « monnaie » du FMI (droits de tirage spéciaux, ou DTS), si essentiels à la reprise des pays à revenu faible et intermédiaire. De plus, elle a positionné le Fonds pour qu'il joue un rôle de leader mondial dans la réponse à la crise existentielle du changement climatique.Source : https://www.lejecos.com/Une-tentative-de-renversem...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos