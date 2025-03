Une urgence nationale : Rétablir la Souveraineté économique et institutionnelle L’État sénégalais doit impérativement restaurer la confiance et la souveraineté, en ouvrant une enquête approfondie sur ces attributions de marchés et en identifiant les relais locaux qui facilitent ces infiltrations. Nos Forces de Défense et de Sécurité doivent refuser toute ingérence étrangère et garantir que les décisions stratégiques ne soient pas dictées par des intérêts extérieurs.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Le scandale ADCON n’est pas qu’une affaire de détournement de fonds. C’est une menace directe pour notre indépendance nationale.



Il est urgent que la lumière soit faite et que des mesures concrètes soient prises pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise. Le peuple sénégalais mérite des institutions fortes et intègres, à l’abri de la corruption et de la mainmise étrangère.

