Union Africaine: Macky Sall réitère son engagement au service des intérêts du continent Le Chef de l’Etat, en sa qualité de président de l’Union africaine, a exprimé son engagement sans faille au service des intérêts du continent. « Notre fête nationale se tient en période d’intense ferveur spirituelle, avec le ramadan et le carême. Puisse l’esprit de foi et de concorde que porte ce temps béni raffermir notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l’harmonie nationales ».

En raison des travaux sur le chantier du BRT, le défilé marquant cette édition aura lieu à la place de l’Indépendance, en format réduit. Mais, avec toute la solennité qui exalte notre commun vouloir de vie commune et la symbiose Armée-Nation. « Je redis à nos chers anciens combattants nos sentiments de respect, d’affection et de gratitude. Le souvenir impérissable de leurs sacrifices pour la défense de la liberté restera toujours gravé dans nos cœurs et nos esprits. Je réitère ma confiance et la fierté de la nation aux officiers, sous-officiers et militaires du rang et salue la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur.



Aux blessés, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement. Je renouvelle mon soutien à ceux et celles parmi vous qui sont déployés au service de la paix dans le monde, et en opérations pour la défense de l’intégrité territoriale,et la lutte contre la criminalité transfrontalière et le pillage de nos ressources naturelles », a indiqué Macky Sall.



Ainsi, Macky Sall dit avoir donné ordre aux Forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit ces opérations jusqu’à ce que tous les objectifs assignés soient atteints. « Les hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes pour défendre les intérêts vitaux de la nation, au péril de leur vie, méritent notre soutien et notre gratitude. Je tiens à l’amélioration constante des conditions d’existence de nos soldats, l’efficacité opérationnelle de leurs missions et la quiétude de leurs familles », insiste-t-il.



