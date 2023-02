Union Africaine : un Livre d’or de Macky Sall remis aux chefs d’ Etat

Un livre d’or des grandes réalisations du Président Macky Sall au cours de son mandat à la tête de l’Union Africaine (février 2021-Février 2023) a été remis aux chefs d’Etat et chefs de délégations lors de la cérémonie de clôture du sommet de l’Union africaine à Addis- Abéba ce dimanche. Le document préparé par le Bureau d’informations gouvernementales (BIG), dirigé par le journaliste Doudou Sarr Niang constitue un véritable bréviaire du bilan acclamé par tout un continent du mandat du président Macky Sall à la tête de l’Union, informe LeTémoin.



Un livre d’Or articulé autour de la matrice de la stabilité du continent, de la lutte contre le terrorisme et du financement d’un développement inclusif. Le Président Macky Sall a fait entendre la voix de l’Afrique sur toutes les tribunes internationales pour l’attribution des Droits de tirage spéciaux (DTS), l’accès aux vaccins et plusieurs autres thématiques de souveraineté. L’autre marqueur, c’est la position courageuse du Président en exercice de l’Union Africaine dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le combat pour l’obtention d’un siège permanent pour l’Afrique au G20. « Autant de succès à l’actif de la présidence de Macky Sall qui, assurément, de Dakar à Addis Abeba, de la Présidence de la République du Sénégal à la Présidence en exercice de l’Union Africaine, fait rayonner le visage d’une Afrique décomplexée, résolument tournée vers de belles perspectives économiques et sociales » lit-on dans le document du BIG.