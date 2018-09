Union : Amadou BA et Moussa Sy s’unissent pour le bien des populations de leur localité les Parcelles Amadou Ba s’active au profit des populations de son fief, les Parcelles Assainies peut compter sur le soutien du maire Moussa Sy.

Ainsi lors d’une cérémonie dédiée aux enfants des 20 unités à laquelle à participer le Maire Moussa Sy et le Ministre d’état Mbaye Ndiaye, le parrain des Journées de Patronages Amadou Ba a tenu à rappeler qu’en tant que parcellois, ils sont tous animés par la même volonté qui est celle de contribuer au développement de leur localité.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 15 Septembre au terrain Acapes s’est tenue la cérémonie de clôture des patronages de la participation, un programme d’activités ludiques et éducatives destiné à plus de 1400 enfants des parcelles assainies initié par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba.

Le Ministre Amadou BA parrain de la manifestation ainsi que beaucoup d’autres responsables des Parcelles Assainies ont tenu à rehausser de leur présence cette manifestation.

L’objectif de cette activité est de contribuer à l’effort de démocratisation des collectivités éducatives à travers l’organisation de patronages au profit des enfants (1400) résidant dans les 20 unités que comptent les parcelles assainies de Dakar.

Les enfants ont profité de la cérémonie de clôture pour faire un compte rendu de leurs activités durant cette période d’apprentissage avec des représentations très instructives devant un parrain très ému.

On a noté aussi la participation de célébrités comme Modou Lo et Pape Diouf venus eux aussi soutenir les enfants.

La grande surprise de la matinée a été la présence du Maire Moussa Sy aux cotés du Ministre Amadou Ba.

Conscients du travail colossal qu’il faut abattre pour développer leurs localités les deux responsables politiques décidé d’unir leur force pour le bien-être des populations des P.A en compagnie du Ministre d’état Mbaye Ndiaye.

De belles retrouvailles qui si elles sont véridiques seront au grand au grand bonheur des populations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook