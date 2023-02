Union africaine : Le bilan et les décisions du 36e sommet de l’organisation

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Le 36e sommet des chefs d’États de l’Union africaine, s’est achevé dimanche 19 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.



Les protagonistes ont adopté des dizaines de décisions, déclarations, résolutions et autres motions, qui avaient été âprement discutées au sein du Conseil exécutif de l’organisation.



Azali Assoumani, le président comorien, a lui pris la tête de l’UA pour un an. Tour d’horizon de ce rendez-vous, rapporte "Sud Quotidien".

