Union africaine : Moussa Faki Mahamat rempile à la tête de la Commission avec 51 voix et 3 abstentions

Après le chaleureux tête-à-tête entre Moussa Faki et Felix Tshisekedi, une présentation du rapport sur la réforme de l’Union Africaine par le Chef de l’État du Rwanda Paul Kagamé. Puis, suspension de la séance avant la reprise des travaux à 16 h 30.



Le processus électoral sur l’Afrique centrale a été bien présenté et examiné avant le discours du Président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, lequel a présenté sa Vision stratégique 2021-2024.

La Rwandaise Dr Monique a été élue à 42 voix et s’adjuge le fauteuil de Vice- Présidente de la Commission de l’organisation panafricaine. Ouverte depuis ce matin dans la capitale de l’État fédéral d’Éthiopie, cette 34 ème session ordinaire est différente des précédentes pour raison de la pandémie. Les Chefs d’État africains étaient connectés depuis leurs pays respectifs, à l’exception du Président de la RDC Felix Tshisekedi qui a fait le déplacement d’Addis.Après le chaleureux tête-à-tête entre Moussa Faki et Felix Tshisekedi, une présentation du rapport sur la réforme de l’Union Africaine par le Chef de l’État du Rwanda Paul Kagamé. Puis, suspension de la séance avant la reprise des travaux à 16 h 30.Le processus électoral sur l’Afrique centrale a été bien présenté et examiné avant le discours du Président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, lequel a présenté sa Vision stratégique 2021-2024.





