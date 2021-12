Union monétaire ouest-africaine : La Bad accorde un don de 400 mille dollars pour l’assistance technique au Dp/Br

Selon un communiqué de presse de la Bad, le don permettra la création et l'opérationnalisation d'une plateforme numérique pour automatiser la gestion des appels publics à l’épargne pour le marché financier régional. Le don proviendra du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux, un fonds multi-donateurs, administré par la Bad. La plateforme numérique sera hébergée par le Dépositaire central/Banque de règlement de l’Union monétaire ouest-africaine, en tant qu'acteur indépendant dans le processus d’appel public à l’épargne. La plateforme numérique devrait faciliter l'accès aux informations et données d’appel public à l’épargne pour les acteurs du marché et mettre à leur disposition des informations fiables en temps réel.



La solution numérique permettra d’automatiser le processus opérationnel relatif à la phase de souscription, pour disposer en temps réel, des registres d’allocations les plus fiables et réduire au maximum la période d’immobilisation qui précède leur inscription dans les livres du Dépositaire central/Banque de règlement.



« Nous nous réjouissons de ce premier partenariat avec le Dépositaire central/Banque de règlement, après le précédent projet d’appui au développement du marché financier régional de la Banque qui visait à développer le marché financier régional de l'Union, en collaboration avec le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers et la Bourse régionale des valeurs mobilières », a déclaré Ahmed Attout, chef de la division du développement des marchés de capitaux de la Banque africaine de développement. Le soutien de la Banque devrait favoriser la mise en place d’une plate-forme électronique régionale de classe mondiale et fournir l'infrastructure financière nécessaire pour une mobilisation des ressources nationales améliorée. La Banque est un partenaire clé du développement des marchés financiers des pays africains. »



« Nous partageons avec la Banque africaine de développement une volonté commune d'œuvrer à approfondir, élargir l'accès aux

services financiers et poursuivre notre marche vers une meilleure collecte de l'épargne et la facilitation des transactions sur le Marché financier régional », a déclaré Birahim Diouf, directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement. Ce projet de digitalisation des opérations d'appel public à l'épargne sur le Marché financier régional permet d'être encore plus proche des investisseurs en proposant des solutions efficaces et adaptées à leurs attentes et exigences. »



Le Dépositaire central/Banque de règlement a été créé en 1996. Il est le seul dépositaire central et banque de règlement pour le marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine.



Adou Faye



