Unité et Renouveau à Bambey : L'appel de Mamadou Ndiaye Il est temps pour la population de Bambey de s'affirmer et de rejeter l'idée qu'une seule personne puisse choisir ses maires et ses élus. Aucun des choix précédents n'a véritablement amélioré la vie des Bambeyois.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Ndiaye, connu sous le nom de “Grand Ndiaye”, se présente comme tête de liste départementale de la coalition La Marche des Territoires “ANDU NAWLÉ”. Dans son discours, il s'adresse en priorité à la jeunesse de Bambey – étudiants, chauffeurs de Jakaarta, ouvriers, tailleurs, commerçants, et bien d'autres – les exhortant à prendre en main leur destin. Il est temps de rompre avec les anciennes pratiques, celles qui consistent à élire des représentants inactifs, qui ne défendent pas les intérêts du département.



C'est pourquoi il lance un appel vibrant à voter massivement pour la liste ANDU NAWLÉ, afin de mettre un terme à l'ère des dinosaures de la politique et de restaurer la dignité de Bambey sur la scène nationale. Il est impératif de montrer que notre localité ne sera plus soumise aux choix d'un politicien qui privilégie ses propres intérêts au détriment de notre représentation.



Mamadou NDIAYE, adresse également un appel poignant aux femmes de Bambey. Il souligne avec force qu'aucun député de notre département n'a jamais véritablement défendu leurs droits et intérêts à l'Assemblée, que ce soit devant le ministre de la Femme ou dans d'autres instances. Il les exhorte donc à placer leur confiance en lui, leur frère, neveu et fils, qui comprend intimement leurs réalités et leurs défis. Grand NDIAYE s'engage à porter leurs préoccupations avec ferveur et détermination, afin de réclamer des financements, des formations et un accès équitable aux programmes sociaux, tels que la bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle, ainsi que bien d'autres initiatives essentielles pour leur épanouissement et leur dignité.



Mamadou Ndiaye adresse un appel solennel à tous les jeunes, femmes et aînés du département de Bambey, les incitant à se rassembler et à voter en toute détermination la liste “ANDU NAWLÉ” pour assurer une victoire retentissante le 17 novembre prochain.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook