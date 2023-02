United Bank for Africa : Abiola Bawuah devient la première femme directrice générale

Selon un communiqué de presse, Mme Bawuah rejoindra également le conseil d'administration du groupe en tant que directrice exécutive, supervisant les opérations du groupe sur le continent africain, en dehors du Nigeria. UBA opère dans 19 pays africains en dehors du Nigeria, en plus de ses opérations mondiales à New York, Londres, Paris et aux Émirats arabes unis.



«Mme Bawuah, de nationalité ghanéenne, est la première femme Dg de Uba Africa. Sa nomination témoigne de l'engagement de Uba en faveur de la diversité. En effet le Conseil du groupe Uba compte désormais huit femmes », lit-on dans le document.



Avant sa nomination, ajoute la même source, Mme Bawuah était directrice générale régionale pour l'Afrique de l'Ouest et supervisait les opérations du groupe dans neuf filiales, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. Elle était auparavant directrice générale de Uba Ghana.



S'exprimant sur cette nouvelle nomination, le président du conseil d'administration du groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré : « Abiola a contribué de manière significative à la croissance de Uba Africa pendant près d'une décennie. Elle a apporté sa grande expérience de la banque commerciale et de l'engagement des parties prenantes. Je suis également très heureux de voir qu'avec sa nomination, le conseil d'administration du groupe UBA soit désormais majoritairement composé de femmes. »



Le groupe Uba a également annoncé les nominations suivantes à des postes de direction :

Chris Ofikulu devient le directeur général régional, Uba West Africa. M. Ofikulu, qui a plus de vingt ans d'expérience bancaire dans les domaines de la banque d'entreprise, de la banque commerciale et de la banque de détail.



Uzoechina Molokwu occupera le poste de directeur général adjoint (Dmd) de Uba Ghana, sous réserve des approbations réglementaires locales. Il était auparavant directeur exécutif, développement des affaires de UBA Côte d'Ivoire et possède plus de 23 ans d'expérience dans le secteur bancaire.



Ayokunle Olajubu est nommé directeur général de Uba Liberia, sous réserve des approbations réglementaires locales. Il est actuellement responsable de la conformité dans toutes les filiales africaines et possède 30 ans d'expérience bancaire au Nigeria et dans d'autres pays africains, notamment en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et en Gambie.



Theresa Henshaw devient Dg de Uba UK, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires locales. Elle occupait auparavant le poste de Dmd, Business Development, Uba America et a rejoint le groupe en tant que directrice exécutive, Business development à Uba UK.



Usman Isiaka, actuellement Dg de Uba Sierra Leone, sera le directeur général adjoint de Uba America, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires.



Adeyemi Adeleke, ancien Dg de UBA UK, est désormais le trésorier du groupe. Il s’emploiera à débloquer l'immense valeur du bilan multi-juridictionnel du groupe, en s'appuyant sur sa présence dans 24 pays en Afrique et au-delà.



En sus des nominations exécutives, Uba a annoncé le départ à la retraite du High chief Samuel Oni, un administrateur non exécutif indépendant, suite à l'expiration de son mandat. Il a rejoint le groupe Uba en janvier 2015 et a siégé au conseil d'administration du groupe pendant huit ans.



Le Président du Groupe, M. Elumelu, a formulé un message de reconnaissance au High Chief Oni pour son engagement, son leadership et ses contributions importantes au Groupe UBA et, au nom du Conseil, lui souhaite le meilleur dans tous ses projets futurs.



Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en France et dans les Émirats arabes unis, United Bank for Africa fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l'inclusion financière et en s’appuyant sur des technologies de pointe. UBA est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans le monde entier et plus de 37 millions de clients dans le monde.



