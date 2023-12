Univers syndical sénégalais : Accusé de vouloir vaille que vaille remplacer Sidya Ndiaye, Mballo Dia Thiam discrédité par ses pairs Quotidien Bes Bi-Les syndicalistes de la centrale Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts-B) sont montés au créneau, hier, pour dénoncer les agissements du secrétaire général du Sutsas, Mballo Dia Thiam, qui ferait des pieds et des mains pour remplacer Sidya Ndiaye.

«Certaines personnes, dont la seule ambition est de succéder à cet illustre homme, se sont mises à distiller des propos prétendant qu’elles assureraient le Secrétariat général de la centrale Fgts-B. Il s’agit notamment, pour le citer de Monsieur Mballo Dia Thiam, Secrétaire général du Sutsas», ont fustigé ces derniers devant la presse.



Dans cette affaire, disent ils, «il s’agit bien de légitimité et de légalité». Ils ont par ailleurs indiqué que le sieur «Mballo Dia Thiam a rompu la confiance entre lui et la centrale, dès lors qu’il s’est permis d’envoyer en solo, une correspondance au Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), pour solliciter le remplacement de feu Sidya Ndiaye, au poste de Conseiller du Cese».



Un acte de «trahison de la mémoire de Feu Sidya Ndiaye, et un manque total de respect aux textes de la Fgts», selon les syndicalistes qui estiment que dans le souci de ne pas biaiser la continuité du fonctionnement de la centrale, le Bureau exécutif national (Ben), deuxième instance de décision et de contrôle après le congrès, «a majoritairement choisi en son sein, Monsieur Moussa Sissokho Guéye, Secrétaire Général par intérim de la Fgts-B, le 08 août 2023».



A les en croire, «Mballo Dia Thiam s’est lui-même autoexclu de leur centrale syndicale. Aussi, le Ben de la Fgts-B déclare solennellement que ce dernier ne fait plus partie de notre centrale». Bés bi a tenté de joindre Mballo Dia Thiam mais en vain



