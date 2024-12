Université Assane Seck de Ziguinchor : Le Sudes/Esr dénonce la violence, mais regrette le retard inexplicable de la livraison des chantiers L’Université Assane Seck de Ziguinchor est fermée à cause des troubles majeurs, marqués par des manifestations violentes perpétrées par les étudiants. En plus des empoignades avec les policiers, des voitures ont été incendiées, rendant le climat délétère jusqu’à provoquer la fermeture du campus social. Une situation qui a fait sortir de sa réserve le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, section UASZ, nous rapporte "L’As";

Condamnant tout acte de violence, le syndicat constate avec regret, le retard inexplicable de la livraison des chantiers. Selon un communiqué parvenu à «L’As », cette situation affecte sérieusement, aussi bien les conditions de vie et d'études des étudiants que le rendement professionnel des enseignants et du PATS de cette institution.



Selon le journal, au regard de la grève des étudiants et des actes de violence qui ont motivé la décision du Conseil académique de fermer le campus pédagogique et social, le Sudes/ESR rappelle que la priorité doit être accordée à l'amélioration de l'environnement universitaire, en particulier la mise en place des infrastructures nécessaires pour garantir un cadre d'étude optimal, pour des conditions d'enseignement et d'apprentissage idoines.



Ainsi, le Sudes/Esr invite les autorités universitaires ainsi que le gouvernement, à prendre des mesures urgentes pour accélérer les travaux et assurer une reprise immédiate des enseignements et des apprentissages, dans les meilleures conditions possibles, pour l’ensemble de la communauté universitaire.



Il promet de poursuivre son combat, pour des conditions d'études et de travail dignes et respectueuses des droits des étudiants et du personnel académique.



