Université Assane Seck : les étudiants demandent le départ du Recteur et directeur du Crous Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor haussent le ton. En assemblée générale ce lundi, ils ont exigé le départ du Recteur de l’université et du directeur du Crous, qui selon eux, sont responsables de tous les problèmes de l’université. Mamadou Diarra le responsable de l’inter-amicale des étudiants a déclaré sur la Rfm que le mot d’ordre sera maintenu tant que ces doléances ne seront prises en compte. Les étudiants déplorent les difficiles conditions de travail dont l’insuffisance d’amphithéâtres. Plusieurs cours sont tenus hors de l’université.

Lundi 9 Mars 2020



