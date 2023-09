Université Cheikh Ahmadou Bamba : Les étudiants décrètent une grève illimitée

D’après seneweb qui partage l’info et selon le collectif, les raisons qui ont motivé leur grève sont multiples et touchent le cadre pédagogique et social de l'Ucab. Les étudiants insistent sur la nécessité d'un strict respect du système LMD, notamment en ce qui concerne la charge horaire d'enseignement qui atteint souvent des niveaux qu'ils jugent excessifs et allant jusqu'à 10 heures par jour.



"De plus, nous avons constaté des lacunes flagrantes en matière de matériel pédagogique dans la plupart des filières de l'Ucab. Ce qui est inacceptable pour une institution d'enseignement supérieur professionnel.



Dans le domaine social, il est important de souligner que l'Ucab est la seule université de formation professionnelle disposant de quatre centres de formation, sans aucun logement étudiant, ni restaurant universitaire. Cette situation est inacceptable, compte tenu du nombre d'étudiants qui sont orientés chaque année par l'État du Sénégal. Il est de notre devoir de veiller à ce que les conditions de vie et d'études de chaque étudiant soient dignes et adéquates.



En outre, nous tenons à dénoncer le fait qu'aucun étudiant n'ait bénéficié d'une aide financière ou d'une bourse d'études en 2023. Ce qui est inacceptable", martèle Modou Mamoune Cissé, porte-parole du jour



À cet effet, le collectif lance un appel au président de la République et au ministre de tutelle pour qu'ils revoient les conditions d'octroi des bourses aux étudiants arabisants ainsi que le fonctionnement global de l'Ucab. Ces étudiants restent fermes sur leurs revendications et comptent aller jusqu'à la satisfaction de leurs doléances, ajoute Seneweb.com