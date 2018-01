Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Les professeurs vacataires réclament derrière 7 mois d’arriérés de salaires

Près de 3000 vacataires du Supérieur en sit-in ce matin à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces derniers, réclament 7 mois d’arriérés de salaires. Très remontés contre la non prise en compte de leurs salaires, dénoncent un laxisme des autorités universitaires et étatiques.



« Nous avons discuté avec le Recteur et d’autres responsables de l’Université. Mais, rien n’a été fait. Alors que le montant dû se chiffre à environ 500 millions de FCfa », a regretté le responsable syndical, Babacar Mar.



Ainsi, Ibrahima Dady Diouf du Saes, trouve que cette situation est prévisible. Puisque, le Saes avait toujours et de tout temps, refusé que l’Université soit vacatarisée. « Si on sort aujourd’hui, du système les professeurs vacataires, le fonctionnement des cours serait perturbé à l’Université ».









Leral