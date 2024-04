Université El hadji Ibrahima Niass de Kaolack : La colère des étudiants en Machinisme de l’Ussein

Car après avoir voulu fermer la licence, suite à de nombreuses menaces, une discrimination sans fondement et une pression insoutenable exercées sur les étudiants en Licence Machinisme de la 5e promotion l'année passée, aujourd'hui ceux de la 6e promotion vivent le même calvaire, indique le communiqué.



La même source de L’As précise que ces étudiants n'ont pas toujours reçu leur emploi du temps au moment où leurs autres camarades font normalement leurs cours.



Selon le président de ladite structure, l'amicale ne saurait tolérée cette situation avant d'interpeller les autorités compétentes pour la prise de mesures idoines dans les plus brefs délais. Nous avons essayé de joindre le responsable de l'UFR pour plus de détails mais en vain.